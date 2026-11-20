Дания приказала российскому военному атташе покинуть страну в течение семи дней. Одновременно правительство прекратит выдавать гражданам России — государства-агрессора — визы для поездок, которые не считаются необходимыми.

Сигнал Москве

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что высылка дипломата будет иметь дипломатические последствия и является сильным сигналом Москве. «Мы очень ясно даем понять, что вы разоблачены», — сказал он, добавив, что Дания продолжит поддерживать Украину.

Как сообщает Anadolu Agency, Копенгаген также планирует отменить обязанность принимать суда, связанные с Россией, и обсудить визовые ограничения с другими странами Шенгенской зоны. Расмуссен отдельно упомянул Францию как страну, выдающую значительное количество виз российским гражданам.

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Расследование предполагаемого заговора

Министр отметил, что Дания не будет высылать всех российских дипломатов, поскольку Копенгагену необходимо сохранять каналы коммуникации с российским государством.

Заявления прозвучали на фоне расследования датских властей относительно предполагаемого связанного с Россией заговора с целью убийства украинского рэпера Kyivstoner. Двух датчан подозревают в том, что российская разведка завербовала их для покушения перед концертом недалеко от Копенгагена, запланированным на 25 сентября. Их задержали незадолго до выступления, которое отменили; оба отрицают подозрения.

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