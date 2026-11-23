Дания выслала российского военного атташе после заявления датской Службы безопасности и разведки PET о сорванном покушении на рэпера Альберта Васильева, известного как Kyivstoner. По данным The Independent, датские власти считают, что покушение планировалось на 25 сентября во время концерта к северу от Копенгагена.

PET заявила, что планирование и подготовка покушения были инициированы разведывательными службами России, государства-агрессора. Датские правоохранители предъявили двум мужчинам обвинения в покушении на убийство и содействии деятельности иностранной разведки в стране. По данным службы, обвиняемые были связаны с Loyal to Familia — запрещенной группировкой, которую PET характеризует как занимающуюся тяжкой и насильственной преступной деятельностью.

Заявление датской разведки

Генеральный директор PET Расмус Киффер-Кристенсен заявил, что Васильев был конкретной целью российских спецслужб. По его словам, дело свидетельствует о готовности и способности этих служб организовать покушение на территории Дании во время публичного мероприятия, используя людей из криминальных группировок.

Российская Федерация — государство-агрессор — через свое посольство в Копенгагене отвергла обвинения, назвав их необоснованными. В то же время Дания выслала российского атташе по вопросам обороны.

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Польша сообщила о предыдущей попытке

Министерство иностранных дел Польши заявило, что это была вторая попытка убийства этого человека. По его информации, первая попытка была совершена в Польше в августе 2026 года, а гражданина России, которого, по данным польской стороны, якобы завербовали российские спецслужбы, задержали 7 августа.

13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о сорванном в Варшаве плане убийства гражданина Украины и США. Тогда он не назвал имени цели, отметив лишь, что этот человек был неудобен для российских властей.

По информации датских СМИ, Альберт Васильев имеет украинское и американское гражданство. ФСБ России обвиняла его в причастности к поставкам дронов для предполагаемой украинской атаки на оборонное предприятие в Московской области. Васильев отверг эти обвинения. Его концерты в Европе в этом году отменяли из соображений безопасности.

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