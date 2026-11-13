В Дании исследователи проанализировали 756 636 одноплодных беременностей и не выявили статистически значимой связи между возможным непреднамеренным ранним воздействием препаратов GLP-1, назначенных для снижения веса, и преждевременными родами или другими осложнениями, которые оценивались в работе. В то же время среди женщин, которым семаглутид или лираглутид назначали для лечения диабета, зафиксировали более высокие шансы преждевременных родов, сообщает ScienceDaily.

Данные более чем 750 тысяч беременностей

Авторы исследования из Copenhagen University Hospital Hvidovre использовали национальные медицинские реестры Дании. Они охватили роды, произошедшие с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2023 года, у 480 231 женщины. Возможным случайным воздействием препаратов считались случаи, когда женщина выкупила по рецепту семаглутид или лираглутид в течение восьми недель до или после первого дня последней менструации.

В эту группу вошли 529 беременностей. Исследователи учитывали возраст пациенток, индекс массы тела, курение, образование, место проживания, наличие диабета, а также месяц и год беременности. Они оценивали преждевременные роды до 37-й недели, преэклампсию, гестационный диабет, рождение ребенка крупного для гестационного возраста, мертворождение и проблемы с плацентой.

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Различие по причине назначения

После корректировки с учетом сопутствующих факторов статистически значимая связь сохранилась только для преждевременных родов в группе женщин, которым препараты назначали для лечения диабета. Скорректированные шансы преждевременных родов были на 70% выше для лираглутида и на 84% выше для семаглутида, чем в группе без воздействия.

Ученые отмечают, что эта связь не доказывает, будто именно препараты вызывают преждевременные роды: она может быть связана с диабетом как основным заболеванием. Работа носит наблюдательный характер, а записи о выкупленных рецептах не подтверждают фактический прием лекарств. Авторы также подчеркнули, что результаты не являются основанием для изменения действующих рекомендаций прекращать терапию GLP-1 перед планируемой беременностью, поскольку безопасность этих препаратов во время беременности до сих пор не установлена.

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