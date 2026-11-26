В Дании крупное наблюдательное исследование выявило несколько более высокий риск повышенного артериального давления у детей, чьи отцы принимали антидепрессанты примерно за три месяца до беременности. В то же время авторы не нашли убедительных доказательств того, что причиной являются именно препараты: связь может объясняться психическими расстройствами отцов, сообщает News-Medical.

Данные более 1,3 миллиона детей

Ученые использовали датские медицинские реестры и проанализировали данные 1 365 887 детей, родившихся в стране в 2000–2023 годах. За участниками наблюдали с рождения до 23 лет. У 23 572 детей, или 1,7% выборки, отец получил как минимум один рецепт на антидепрессанты в период сперматогенеза — развития сперматозоидов, который охватывает примерно три месяца до беременности.

Метаболическими расстройствами в работе считались сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, избыточный вес или ожирение. За средний период наблюдения в 12 лет такие состояния диагностировали у 18 353 детей, или 1,3% когорты. Среди детей, чьи отцы принимали антидепрессанты в период сперматогенеза, зафиксировали 364 случая метаболических расстройств.

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Сравнение с другими группами

В группе детей отцов, принимавших антидепрессанты в период сперматогенеза, частота метаболических расстройств составила 1,39 случая на 1 000 человеко-лет, тогда как в неэкспонированной группе — 1,11. Несколько более высокий риск был установлен для артериальной гипертензии. Для диабета 2 типа, повышенного уровня холестерина, избыточного веса и ожирения статистически значимого увеличения риска не выявили.

Чтобы учесть возможное влияние психического здоровья отца, исследователи отдельно сравнили 4 156 детей, чьи отцы принимали антидепрессанты только в период сперматогенеза, с 17 318 детьми, чьи отцы принимали препараты только во время беременности. При таком сопоставлении не выявили повышенного риска ни метаболических расстройств в целом, ни отдельных состояний.

Авторы отметили, что наблюдательный дизайн исследования не позволяет окончательно установить причинно-следственную связь, а период наблюдения был ограничен ранним взрослым возрастом. Вместе с тем они учли возраст, образование, психиатрический анамнез, применение других лекарств и метаболические заболевания у обоих родителей. Исследование опубликовано в журнале The BMJ.

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