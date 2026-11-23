Датский гольфист Расмус Хойгор разделил первое место перед финальным раундом турнира по гольфу RSM Classic, который из-за сильных дождей перенесли на понедельник. На поле Seaside в гольф-клубе Sea Island Golf Club его результат составляет 13 ударов ниже пара, как и у американца Майкла Торбьорнсена.

Пять берди без боги

Хойгор прошел раунд за 65 ударов, или минус пять. Он сделал пять берди и не допустил ни одного боги. Перед началом турнира датчанин занимал 122-е место в зачете FedExCup и стремится войти в топ-100, чтобы сохранить полный статус в PGA Tour в следующем сезоне.

Как сообщает Sky Sports, Макс Грейсерман идет третьим, уступая лидерам один удар. Хойгор отметил, что в заключительный день будет ощущать нервное напряжение, но именно за такие позиции и играют гольфисты.

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Пендж сохраняет шансы

Англичанин Марко Пендж завершил раунд с результатом минус два и отстает от лидеров на два удара. Чтобы иметь шанс попасть в первую сотню FedExCup, ему необходимо занять как минимум четвертое место. Вместе с Пенджем на отметке минус 11 находятся Хаотун Ли и Макс Макгриви.

В субботу соревнования были сорваны сильными дождями, поэтому финальный раунд проведут в понедельник. Предыдущий турнир PGA Tour — Austin Championship — также задержался из-за дождя, поэтому впервые с 2015 года два подряд соревнования тура завершатся в незапланированный пятый день. Старт финального раунда запланирован на 7:20 по местному времени: игроки будут начинать с двух стартовых площадок группами по трое.

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