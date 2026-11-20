Том Сайкс в Вулвергемптоне победил Люка Хамфриса со счетом 10:9 во втором раунде Грандслэма по дартсу. Матч завершился в последнем леге, а Хамфрис, второй номер мирового рейтинга, завершил выступление на стадии 1/8 финала. Для дебютанта Сайкса эта победа стала крупнейшей в карьере.

Матч дошел до последнего лега

На протяжении поединка Хамфрис испытывал проблемы с плечом из-за защемленного нерва, однако сумел довести игру до решающего лега. Сайкс, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, одержал победу и впервые вышел в четвертьфинал крупного турнира.

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Как сообщает Sky Sports News, после матча Сайкс сказал, что нервничал. Он также отметил, что считал игру почти завершенной, когда увидел попытку Хамфриса попасть в требл-18, а в решающий момент сосредоточился на быстром завершении подхода.

Вторая сенсация за два дня

Поражение Хамфриса стало второй крупной сенсацией на турнире за два дня после проигрыша первого номера мирового рейтинга Люка Литтлера Жермену Ваттимене. В пятницу в четвертьфиналах Ваттимена сыграет с Кевином Дутсом, а Гервин Прайс встретится с Нико Шпрингером.

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