Гервин Прайс и Гиан ван Вен вышли в финал турнира Grand Slam of Darts в Вулвергемптоне. Валлиец Прайс в полуфинале победил Кевина Дутса со счетом 16:13, а нидерландец ван Вен обыграл Майкла ван Гервена — 16:11, сообщает Sky Sports.

Победа Прайса над Дутсом

Прайс повел 6:4, а затем выиграл шесть легов подряд и оторвался до 10:4. Дутс сократил отставание, взяв пять из следующих шести легов, а позже приблизился до 14:12.

В 27-м леге Дутс не реализовал две возможности сделать брейк и сократить счет до 14:13. Вместо этого Прайс повел 15:12, а затем завершил матч 12-дартовым легом: он набрал 171 очко, оставил себе 94 и закрыл их в двойную 20.

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Прайс претендует на четвертый титул Grand Slam of Darts после побед в 2018, 2019 и 2021 годах. В случае победы в финале он станет третьим номером мирового рейтинга, а Люк Хамфрис опустится на четвертую позицию.

Ван Вен одолел ван Гервена

Во втором полуфинале ван Вен и ван Гервен в начале играли на равных, а счет был 5:5. Далее ван Вен воспользовался проблемами соперника при попытках закрывать леги и превратил отставание 6:7 в преимущество 10:7.

Серия из четырех выигранных легов подряд приблизила ван Вена к финалу. В частности, он закрыл один из легов со 124 очков через bullseye. Ван Вен, который временно занимает второе место в мировом рейтинге, в финале будет бороться за первый титул Grand Slam. Решающий матч состоится в воскресенье, а трансляция на Sky Sports начнется в 19:30.

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