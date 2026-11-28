Дартсмен Гервин Прайс выбыл в первом раунде Players Championship Finals в Майнхеде, уступив поляку Себастьяну Бялецкому со счётом 4:6. Как сообщает Sky Sports News, это была первая победа Бялецкого над валлийцем в карьере.

Поражения сеяных игроков

Во втором раунде также потерпел поражение второй номер мирового рейтинга Ян ван Вен. Нидерландец проиграл Джеффри де Граафу со счётом 4:6. Де Грааф выиграл два лега подряд и одержал победу в матче.

Первый сеяный Вессел Нейман уступил 20-летнему Генри Коутсу, хотя его средний показатель составил 110. По данным Sky Sports News, это второй по величине средний показатель в истории Players Championship Finals.

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Участники второго раунда

Четвёртый номер мирового рейтинга Люк Хамфрис победил Даррила Пилгрима со счётом 6:3, несмотря на повторяющиеся проблемы со спиной. С таким же счётом Майкл ван Гервен обыграл Коннора Скатта.

Во второй раунд также вышла Бо Гривз, которая обыграла бывшего чемпиона Lakeside Кристиана Киста — 6:3. Её средний показатель в матче составил 89,64. Прайс, ван Вен и Нейман присоединились к Джеймсу Уэйду, Гэри Андерсону и Робу Кроссу: всего в первом раунде выбыли шесть игроков из топ-25 мирового рейтинга.

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