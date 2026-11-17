Крупные дата-центры в США могут сокращать платежи за электроэнергию, резко снижая потребление из сети в течение нескольких часов пиковых нагрузок в год. Как сообщает Channel NewsAsia, эта практика привлекает внимание на фоне роста счетов за электроэнергию для домохозяйств и быстрого развития дата-центров для ИИ.

Экономия в пиковые часы

Эту практику называют сглаживанием пикового потребления. Крупные потребители могут на короткое время сократить использование электроэнергии или запустить резервные генераторы, чтобы не брать электричество из сети в периоды наивысшего спроса.

По оценке энергетической компании NRG Energy, крупный дата-центр в Техасе может избежать $33,4 млн расходов на передачу электроэнергии, если всего один час в год не будет пользоваться сетью. Это возможно потому, что часть сетевых расходов распределяется в зависимости от объемов потребления во время пиковой нагрузки.

Спор о распределении расходов

Критики считают, что крупные компании имеют возможности снижать свою долю расходов на энергосеть, которых нет у обычных потребителей. Руководитель направления развития рынка Everyday Electric Уилл Бейкер отметил, что у предприятий есть энергетические менеджеры, подробные данные о потреблении и тарифы, стимулирующие сокращение нагрузки, тогда как у домохозяйств таких инструментов нет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Независимый монитор PJM Interconnection, крупнейшей энергосети США, подсчитал, что стремительный рост энергоемких дата-центров уже увеличил расходы энергосистемы на $29,4 млрд. Эти расходы отражаются в платежах энергокомпаний и в конечном итоге перекладываются на потребителей электроэнергии.

Правила для новых объектов

Коалиция дата-центров заявила, что сокращение нагрузки в периоды ограниченного предложения помогает операторам сетей планировать работу и уменьшает необходимость строительства новых мощностей и линий передачи. В то же время Google выступал против одного из сценариев регулирования в Техасе, согласно которому компания могла бы заплатить около $1,4 млрд за передачу электроэнергии в течение 20 лет.

Dominion Energy, территория обслуживания которой охватывает Вирджинию, сообщила о создании отдельного тарифного класса, который преимущественно включает дата-центры. Эти правила предусматривают, что новые дата-центры будут заключать 14-летние контракты и осуществлять минимальные платежи, даже если не используют электроэнергию.

Читай нас в