Дата-центры в Нидерландах в 2025 году потребили 5% от общего объема электроэнергии в стране. Это больше, чем годом ранее, когда их доля составляла 4,6%.

Потребление выросло на 12%

По данным Anadolu Agency, которая ссылается на нидерландского вещателя NOS и статистическое ведомство CBS, дата-центры в прошлом году использовали 5664 гигаватт-часа электроэнергии. Это на 12% больше по сравнению с 2024 годом.

В CBS отметили, что показатель за 2025 год является предварительным и может быть пересмотрен. Статистика охватывает объекты, основной деятельностью которых является работа дата-центров.

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Крупные объекты потребляют более 90% электроэнергии

В Нидерландах работают около 200 дата-центров, среди которых примерно 50 крупных объектов с годовым потреблением не менее 10 гигаватт-часов. На эти крупные дата-центры приходится более 90% электроэнергии, поставляемой всем дата-центрам страны.

Количество крупных дата-центров в последние годы существенно не менялось, однако их энергопотребление продолжало расти. В 2024 году Нидерланды занимали второе место в ЕС по доле электроэнергии, потребляемой дата-центрами, после Ирландии с показателем более 21%. В Германии эта доля тогда составляла 4,2%.

Отдельно CBS оценило потребление хранилищ данных, которыми управляют другие организации, в том числе университеты и больницы. Такие объекты, не входящие в основную статистику дата-центров, использовали дополнительно около 142 гигаватт-часов электроэнергии в 2025 году.

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