Сеть универмагов David Jones закроет 19 из 38 магазинов в Австралии и Новой Зеландии в рамках срочной реструктуризации. Компания, в которой работают более 6 тысяч человек, на прошлой неделе перешла под внешнее управление после многолетних значительных убытков.

Консультации с работниками

Управляющие FTI Consulting начали немедленные консультации со всеми работниками 19 магазинов, определенных для закрытия. Сейчас эти торговые точки продолжат работу, однако FTI ожидает, что они прекратят деятельность до конца года. Об этом сообщает The Guardian.

FTI Consulting осуществляет ежедневное управление операциями David Jones, тогда как администраторы McGrathNicol ищут покупателя или новое финансирование для сети.

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Какие магазины прекратят работу

Среди магазинов, которые должны закрыться, — точки в Carousel, Garden City и Hay Street Mall в Западной Австралии, Glen Waverley, Highpoint и Malvern Central в штате Виктория, а также Hornsby, Macarthur Square, Macquarie Centre, Parramatta, Warringah Mall и Wollongong Central в Новом Южном Уэльсе. В перечень также вошли Marion и West Lakes в Южной Австралии, Woden в Австралийской столичной территории, Robina Town Centre и Sunshine Plaza в Квинсленде, а также Newmarket в Новой Зеландии.

Администраторы сообщили, что проверяли финансы сети еще за несколько месяцев до перехода под внешнее управление. David Jones задолжала некоторым небольшим поставщикам средства за товар, поставленный еще в апреле. Владелец сети Anchorage Capital, по данным издания, может подать предложение о повторном приобретении 188-летней компании.

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