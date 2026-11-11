Decision Desk HQ прогнозирует переизбрание республиканки Марии Эльвиры Салазар в Палату представителей США от 27-го избирательного округа Флориды. По данным The Hill, после подсчета более 95% голосов в США она набрала около 50,2%, тогда как ее соперник от Демократической партии Эллиотт Родригес — 49,8%.

Критика иммиграционной политики

В сентябре Салазар опубликовала видео с критикой реализации президентом Дональдом Трампом его иммиграционной политики. Она заявила, что президент зашел слишком далеко, а латиноамериканские избиратели Трампа чувствовали себя преданными.

В то же время конгрессвумен отмечала, что не поддерживает амнистию для мигрантов без легального статуса, но выступает за достойную жизнь для них в США. В том же месяце Трамп заявил, что продолжает поддерживать Салазар, несмотря на ее видео. Он сказал, что у нее не очень сильная позиция по безопасности границы, однако подтвердил поддержку республиканки из Флориды.

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Гонка в Южной Флориде

В начале сентября опросы, профинансированные демократами, указывали на плотную борьбу в округе Южной Флориды. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис приезжал в округ, чтобы агитировать за Родригеса.

Среди тем, указанных на сайте избирательной кампании Салазар, — малый бизнес и экономика, здравоохранение, общественная безопасность и борьба с социализмом. Салазар выросла в Майами в семье родителей, которые бежали с Кубы после прихода Фиделя Кастро к власти.

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