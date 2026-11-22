В Чехии дефицит государственного бюджета за первую половину 2026 года составил почти 184 млрд чешских крон. Это был крупнейший полугодовой дефицит государственного бюджета страны с 2023 года.

Расходы опередили доходы

Финансовое положение государства ухудшилось, хотя чешская экономика в первой половине года росла. Как сообщает Radio Prague International, это следует из отчета Высшего контрольного управления Чехии об исполнении государственного бюджета за полгода, который цитирует Чешское информационное агентство.

По данным контрольного органа, бюджетные расходы росли быстрее, чем доходы. Это стало основным фактором ухудшения финансового положения государства в отчетный период.

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Рост ВВП превысил средний уровень ЕС

Валовой внутренний продукт Чехии рос быстрее, чем в среднем в Европейском Союзе. Низкий уровень безработицы также поддерживал рост заработных плат и потребления, отметило Высшее контрольное управление Чехии.

В то же время положительные макроэкономические показатели не предотвратили увеличения бюджетного дефицита. Отчет охватывает исполнение государственного бюджета в первой половине 2026 года.

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