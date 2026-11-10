В Румынии дефицит внешней торговли товарами в третьем квартале составил 9,06 млрд евро, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики INS сообщает Romania Insider.

Изменение динамики за девять месяцев

Рост показателя в третьем квартале изменил тенденцию первого полугодия, когда торговый дефицит сократился на 1,9% в годовом выражении. По итогам девяти месяцев дефицит расширился на 3,6% и достиг 25,5 млрд евро.

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Соотношение к ВВП

Рассчитанный за скользящий четырехквартальный период торговый дефицит составил 8,7% ВВП — на уровне показателя годичной давности. В издании отмечают, что фискальная консолидация и более слабое частное потребление домохозяйств обычно должны были бы способствовать сокращению дефицита. В то же время значительные расходы на проекты, финансируемые ЕС в рамках Механизма восстановления и устойчивости, а также более дорогой импорт энергии могли повлиять в противоположном направлении.

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