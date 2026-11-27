Дефицит торговли товарами США в октябре вырос на 10,7% по сравнению с сентябрем — до 149,5 млрд долларов. Показатель превысил рыночные ожидания на уровне 135,9 млрд долларов, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на предварительные данные Бюро переписи населения США.

Импорт рос быстрее экспорта

По сравнению с сентябрем дефицит увеличился на 14,4 млрд долларов — со 135,1 млрд долларов. Импорт товаров вырос на 6,1%, или на 21,1 млрд долларов, до 365,3 млрд долларов. Экспорт увеличился на 3,2%, или на 6,7 млрд долларов, до 215,8 млрд долларов.

Наибольший рост в импорте зафиксирован в поставках капитальных товаров — на 8,5%, или на 13,4 млрд долларов, до 171,4 млрд долларов. Импорт промышленных материалов и сырья увеличился на 6%, до 62,7 млрд долларов, а автомобилей и связанных с ними товаров — на 4,1%, до 35,7 млрд долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в экспорте и запасах

Наибольший прирост экспорта зафиксировали в категории промышленных материалов и сырья: на 4,9%, или на 3,7 млрд долларов, до 80,5 млрд долларов. Экспорт капитальных товаров вырос на 3,4%, до 75,8 млрд долларов. В то же время поставки продовольствия, кормов и напитков сократились на 7,9%, до 14,7 млрд долларов.

В годовом измерении дефицит торговли товарами более чем вдвое превысил уровень октября 2025 года, когда составлял 61,4 млрд долларов. Импорт вырос на 42,4%, в том числе импорт капитальных товаров — на 80%, тогда как экспорт прибавил 10,6%.

Оптовые товарные запасы в октябре увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем — до 1,02 трлн долларов, а розничные — на 0,8%, до 893,2 млрд долларов. В годовом измерении оптовые запасы выросли на 8,5%, розничные — на 5,1%.

Читай нас в