Английский полузащитник Деклан Райс согласовал новый пятилетний контракт с «Арсеналом», рассчитанный до 2031 года. Как сообщает The Guardian, соглашение предусматривает существенное повышение зарплаты — примерно до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Райс должен сравняться с Букайо Сака по статусу самого высокооплачиваемого игрока клуба.

Новые условия для Райса

Представители 27-летнего футболиста в течение нескольких месяцев вели переговоры о продлении действующего соглашения. Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» в июле 2023 года за рекордные для клуба 105 млн фунтов.

Предыдущий контракт полузащитника действовал до 2028 года и, по данным издания, оценивался примерно в 250 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» также имел опцию продлить это соглашение еще на 12 месяцев.

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В мае Райс был одним из ключевых игроков команды Микеля Артеты, когда «Арсенал» завоевал чемпионство после 22-летнего перерыва. В то же время вторую половину сезона полузащитнику осложнили травмы спины и подколенного сухожилия. На прошлой неделе он назвал свое выступление на чемпионате мира «посредственным», а в матче против Испании провел 82-й поединок за сборную Англии.

Продление контракта Тимбера

«Арсенал» также согласовал продление контракта с защитником Юрриеном Тимбером, чье действующее соглашение истекает в 2028 году. Нидерландец, присоединившийся к клубу из «Аякса» в 2023 году, недавно восстановился после травмы паха, из-за которой пропустил чемпионат мира.

В прошлом месяце новый четырехлетний контракт подписал и главный тренер Микель Артета. По данным The Guardian, клуб также ведет переговоры о новых соглашениях с Давидом Райей и Пьеро Инкапье. Капитан команды Мартин Эдегор, чей контракт должен оставаться в силе еще 18 месяцев, заявил, что переговоры о его продлении еще не начинались.

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