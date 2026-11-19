В США сентябрьская финансовая декларация президента Дональда Трампа содержит 751 операцию по покупке и продаже активов на общую сумму от $40,9 млн до $148,1 млн. Счета Трампа, в частности, покупали акции Nvidia и Palantir, а также акции и долговые бумаги SpaceX, сообщает CNBC.

По подсчетам CNBC, минимальная сумма покупок составила $29,2 млн, а продаж — $11,7 млн. В декларации суммы операций указаны диапазонами, поэтому точный объем активов и стоимость владений неизвестны. В Белом доме заявили, что президент и его семья не влияют на операции, поскольку портфелем независимо управляют финансовые менеджеры. Источник также отметил, что доказательств того, что Трамп распорядился провести эти операции или что менеджеры заранее знали о правительственных решениях, нет.

Операции с Palantir и SpaceX

2 сентября счета Трампа приобрели акции Palantir на сумму от $15 001 до $50 000, а 9 сентября — еще на $1 001–15 000. Через неделю Министерство жилищного строительства и городского развития США заключило с компанией контракт с первоначальными обязательствами на $10,4 млн для надзора за грантами и выявления мошенничества с помощью искусственного интеллекта. 29 сентября Министерство внутренней безопасности США заключило с Palantir контракт на программное обеспечение стоимостью $32,1 млн.

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1 сентября счета Трампа купили долговые бумаги SpaceX с доходностью 5,35% на $100 001–250 000, а 9 сентября — акции компании на $1 001–15 000. 18 сентября NASA объявило о расширении контракта со SpaceX на $946 млн: соглашение предусматривает три дополнительные миссии астронавтов к Международной космической станции, а его общая стоимость выросла до $5,92 млрд. Через шесть дней счета приобрели еще акции SpaceX на $15 001–50 000.

Инвестиции в Nvidia и другие компании

За сентябрь в декларации зафиксированы четыре покупки акций Nvidia на общую сумму от $152 004 до $380 000. Две операции 2 сентября вместе могли достигать $350 000. 24 сентября счета также продали акции Nvidia на $1 001–15 000. С момента возвращения Трампа к власти в 2025 году его счета провели не менее 108 операций с Nvidia на сумму от $27,2 млн до $97,9 млн.

Крупнейшей операцией сентября стала покупка 23 числа паев Vanguard Dividend Appreciation ETF на $5–25 млн. В тот же день счета продали акции Comcast, McDonald’s, Home Depot и Fidelity National Information Services на $1–5 млн в каждой компании. Также в сентябре они приобрели акции Tesla на $117 004–330 000, а также меньшие пакеты акций CoreWeave, Intel, Microsoft и Apple.

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