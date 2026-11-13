В столице Индии Дели 13 ноября зафиксировали опасное загрязнение воздуха: город обогнал пакистанский Лахор в рейтинге самых загрязненных крупных городов мира. Над мегаполисом с населением около 20 миллионов человек стоял смог, ухудшавший видимость.

По данным Dawn, швейцарская группа мониторинга качества воздуха IQAir ранее зафиксировала в Дели индекс качества воздуха AQI на уровне 334 и отнесла его к опасной категории. Центральный совет Индии по контролю загрязнения сообщил о более высоком показателе — 403, классифицировав качество воздуха как severe. Разницу объясняют различными шкалами и методиками расчета индекса.

Показатели Дели и Лахора

По состоянию на 11:00 по пакистанскому времени почасовой показатель AQI в Дели снизился до 208. В это время Лахор занимал седьмое место в мировом рейтинге самых загрязненных крупных городов с показателем 155.

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Загрязнение воздуха является сезонной проблемой для многих районов севера Индии и Пакистана. Зимой холодный тяжелый воздух удерживает у земли выбросы транспорта, строительную пыль и дым от сжигания сельскохозяйственных остатков.

Ситуация в Лахоре

Улучшение показателей в Лахоре произошло после нескольких дней, когда город возглавлял рейтинг. Согласно отчету Pakistan Air Quality Initiative, ранее на этой неделе средняя концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в Лахоре была в восемь раз выше рекомендованного значения Всемирной организации здравоохранения. В период, охваченный отчетом, она составляла 126 микрограммов на кубический метр и была на 11% ниже, чем за соответствующий период 2025 года.

Во все 40 дней, по которым были доступны пригодные данные, показатель превышал 24-часовые национальные экологические нормативы Пакистана. Спутниковые приборы выявили в пакистанской провинции Пенджаб 18 825 пожаров, из которых 89% классифицировали как вероятное сжигание растительных остатков. В то же время авторы отчета подчеркнули, что не устанавливали точный вклад такого сжигания в городское загрязнение, поскольку накоплению вредных веществ также способствовали застойные погодные условия и слабое рассеивание в атмосфере.

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