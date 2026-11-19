Кандидат от Демократической партии Джейми Дэвис проиграл выборы в Сенат США в Луизиане республиканке Джулии Летлоу, набрав 49,1% голосов против 50,9%, сообщает The Guardian. Разрыв составил около 25 тысяч голосов при примерно 1,5 млн поданных голосов.

Борьба за место в Сенате

После победы Мэри Пелтолы на Аляске демократы официально получили 56 мест в Сенате по итогам промежуточных выборов. Победа Дэвиса могла бы увеличить их число до 57.

Луизиана не избирала демократа в Сенат с 2008 года. Дэвис заявил, что близкое поражение его огорчило, и добавил, что, по его мнению, часть жителей штата до сих пор не осознает, насколько малой была разница между кандидатами.

Расходы и явка

По данным издания, Летлоу привлекла и потратила почти вдвое больше средств, чем Дэвис. Общие расходы, учтенные в гонке на тот момент, составили около 13 млн долларов. Дэвис потратил примерно 0,82 доллара на одного жителя штата, тогда как Летлоу — 1,44 доллара.

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Явка в Луизиане в ноябре была на восемь процентных пунктов выше, чем четырьмя годами ранее. Дэвис считал, что открытый характер гонки за место в Сенате, конфликт между сенатором-республиканцем Биллом Кэссиди и Дональдом Трампом, а также судебные и избирательные процессы по перераспределению округов должны были привлечь больше внимания доноров и политических штабов.

Дэвис также заявил, что его кампании навредила реклама в конце гонки. В ней с помощью искусственного интеллекта показали кандидата, а диктор, по утверждению Дэвиса, ложно описывал его позиции по вопросам абортов, права на оружие, преступности и иммиграции. Он сказал, что у него не было достаточно средств, чтобы ответить на эту рекламу.

Дэвис выращивает кукурузу, сою, сорго и хлопок на севере Луизианы и назвал себя умеренным демократом из сельской местности штата.

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