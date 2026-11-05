В штате Мэн демократ Мэтт Данлап признал поражение в открытой борьбе за место в Палате представителей США от 2-го избирательного округа. Он баллотировался на место демократа Джареда Голдена, который завершает работу в Конгрессе.

Заявление кандидата

Данлап заявил, что его команда надеялась на другой результат и разочарована итогом выборов. Он поздравил Пола ЛеПейджа, пожелал ему успехов, а также поблагодарил волонтеров своей избирательной кампании.

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Как сообщает The Hill, о заявлении Данлапа стало известно из скриншота пресс-релиза, который в социальной сети X опубликовал репортер Midcoast Villager. Издание также отметило, что обратилось в избирательный штаб Данлапа за комментарием.

Рейтинговое голосование

Офис государственного секретаря штата Мэн сообщил, что выборы во 2-м округе перешли к подсчету по системе рейтингового голосования. Заявление Данлапа прозвучало примерно в то же время, когда было объявлено о применении этой процедуры.

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