Демократ Скотт Колом победил на выборах в Сенат США в штате Миссисипи, опередив действующую сенаторку-республиканку Синди Хайд-Смит. Как сообщает BBC News, разрыв между кандидатами составил всего несколько тысяч голосов.

Подсчёт длился более недели

Гонку не могли объявить завершённой более недели после дня выборов из-за минимальной разницы между кандидатами. Местные должностные лица подсчитывали все бюллетени, поступившие до установленного срока.

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Победа Колома стала неожиданным успехом для Демократической партии в штате, который десятилетиями выбирал республиканцев. Он стал первым демократом, избранным сенатором в Миссисипи с 1982 года.

Исторический результат

Колом также стал первым темнокожим уроженцем Миссисипи, избранным в Сенат США, более чем за 140 лет. Его соперница Синди Хайд-Смит на момент выборов была действующей сенаторкой.

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