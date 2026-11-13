В США ведущие демократы из комитетов Сената и Палаты представителей по вопросам торговли начали расследование решения администрации президента Дональда Трампа разрешить Nvidia продавать китайским компаниям ИИ-чипы H200. Сенатор Рон Уайден и конгрессмен Ричард Нил также попросили Министерство торговли сохранить все документы, связанные с этим решением, сообщает The Hill.

Расследование по поводу H200

В письме министру торговли Говарду Латнику законодатели заявили, что проверяют схему одобрения экспорта ИИ-чипов Nvidia китайским компаниям и введение отчислений от таких поставок. В конце прошлого года Трамп разрешил Nvidia продавать Китаю более мощные чипы H200 с 25-процентным отчислением от доходов от этих продаж.

Ранее администрация ограничила продажу Китаю чипов H20, однако прошлым летом разрешила Nvidia поставлять их с 15-процентным отчислением выручки. Уайден и Нил поставили под сомнение использование раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года для одобрения продаж H200.

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Замечания законодателей

По мнению демократов, раздел 232 предназначен для действий в отношении импорта, который президент признает угрозой национальной безопасности. Законодатели заявили, что применение этого механизма к экспорту чипов может противоречить его назначению и представлять риск для безопасности США.

Уайден и Нил также сослались на публикации The New York Times, согласно которым Министерство торговли одобрило десятки китайских компаний для получения H200, а некоторые из них имеют связи с фирмами, находящимися под санкциями из-за рисков для национальной безопасности. Отдельно законодатели обратили внимание на сообщения о приостановке ведомством проверки компании Megaspeed по поводу возможного содействия контрабанде передовых чипов Nvidia в Китай вопреки экспортному контролю. По данным The Hill, Министерство торговли и Министерство юстиции США не подтвердили передачу этой проверки другому ведомству, а Министерство юстиции отказалось от комментариев.

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