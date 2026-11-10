Демократы могут получить полный контроль в 24 штатах США — The Hill

После промежуточных выборов демократы, как ожидается, с января 2027 года будут иметь полный контроль над законодательными органами 24 штатов США. Партия получила контроль над 12 отдельными палатами законодательных органов штатов, сообщает The Hill.

Республиканцы будут контролировать обе палаты в 22 штатах — против 28 до выборов. В Северной Каролине и Техасе законодательные органы будут разделенными: демократы получили контроль только над нижними палатами. Окончательное распределение контроля в Джорджии и на Аляске зависит от итоговых результатов выборов. В Джорджии ожидается разделенный законодательный орган, тогда как на Аляске действует двухпартийная коалиция.

Шесть штатов со сменой контроля

Полный контроль демократов ожидается в Аризоне, Мичигане, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Пенсильвании и Висконсине. В Аризоне партия должна получить большинство в 37 против 23 мест в нижней палате и 20 против 10 — в верхней, прервав более чем 60-летнее доминирование Республиканской партии в капитолии штата.

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В Мичигане демократы получили большинство в Палате представителей штата и сохранили контроль над Сенатом. В Миннесоте они нарушили баланс в 67 на 67 мест в нижней палате, сохранив большинство в Сенате штата.

Изменения в Нью-Гэмпшире, Пенсильвании и Висконсине

В Нью-Гэмпшире демократы, как ожидается, возьмут под контроль обе палаты законодательного органа, хотя губернатором штата осталась республиканка Келли Айотт. В Пенсильвании демократы отобрали Сенат штата у республиканцев и удержали нижнюю палату. В Висконсине обе палаты законодательного органа также должны перейти под контроль демократов.

По данным издания, демократы могут одновременно контролировать должность губернатора и законодательный орган в 22 штатах. В таком случае, по оценке Axios, в штатах с демократическим контролем исполнительной и законодательной власти будут проживать 53% населения США.

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