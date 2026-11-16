Группа демократов Сената США призвала Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отозвать требование к платформам рынков прогнозов прекратить геоблокировку пользователей в отдельных штатах и на территориях племен. Законодатели считают, что такая позиция регулятора противоречит действующим судебным решениям, сообщает CoinDesk.

Спор о геоблокировке

Ранее CFTC уведомила регулируемые ею платформы, что ограничение деятельности в конкретных штатах противоречит федеральному законодательству о деривативах. Регулятор потребовал в течение 30 дней отменить ограничения или объяснить, почему это невозможно.

Сенаторы подчеркнули, что суды уже обязывали операторов прекратить предлагать отдельные контракты в Мичигане, Неваде и штате Вашингтон, а также на землях двух племен в Калифорнии. Эти решения предусматривали геоблокировку, поскольку суды признали, что местные законы об азартных играх позволяют соответствующим юрисдикциям вводить такие запреты.

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Позиция CFTC и судебные дела

Платформы Kalshi, Polymarket и другие работают как определенные контрактные рынки под надзором CFTC. Председатель комиссии Майк Селиг утверждает, что федеральное регулирование таких рынков имеет приоритет над действиями штатов, которые пытаются применять к компаниям ограничения, связанные с законодательством об азартных играх. Он заявлял, что рынки деривативов должны действовать по единым правилам в национальном масштабе.

В то же время несколько федеральных апелляционных судов поддержали позицию штатов в спорах с CFTC. Сенаторы призвали комиссию приостановить свое требование до завершения судебных процессов, отметив, что расхождения в решениях федеральных судов в конечном итоге могут быть рассмотрены Верховным судом США.

Среди последних споров — дело в Луизиане, где суд разрешил должностным лицам штата запретить торговлю контрактами на события. Временный судебный запрет касался Kalshi, Polymarket, Robinhood, Coinbase, Gemini, Crypto.com и других компаний. CFTC подала иск, чтобы остановить его действие, а Crypto.com и другие компании пытались присоединиться к делу на стороне регулятора.

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