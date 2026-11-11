В США демократы, которые в следующем году будут контролировать обе палаты Конгресса, планируют усилить надзор за иммиграционной политикой президента Дональда Трампа. Они намерены проверять деятельность Министерства внутренней безопасности США и Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также поддерживать инициативы по расширению путей к легальному статусу для мигрантов, сообщает Cyprus Mail.

Сотрудники Палаты представителей и Сената сообщили Reuters, что ожидают вето президента на законопроекты, направленные на ограничение иммиграционного контроля или расширение возможностей для получения права на проживание и гражданства. В то же время демократы будут иметь более широкие возможности для контроля за работой исполнительной власти.

Расследования деятельности DHS

По словам сотрудников Конгресса, демократы уже определили направления возможных расследований в Министерстве внутренней безопасности, в структуру которого входит ICE. Среди них — условия содержания в центрах для мигрантов, случаи применения федеральными агентами силы со смертельным исходом и депортация венесуэльцев в крупную тюрьму в Сальвадоре в 2025 году.

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Будущий председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Бенни Томпсон заявил Reuters, что демократы будут расследовать, по его словам, возможное использование администрацией DHS против американцев и ее иммиграционную политику. Партия также стремится добиться большей прозрачности в вопросе расходования ведомством более 100 млрд долларов, выделенных Конгрессом с прошлого года.

Законодательные инициативы

Умеренный демократ от Техаса Генри Куэльяр сообщил, что обсуждал с представителями администрации Трампа концентрацию депортационных мер на людях, совершивших преступления. Демократ от штата Нью-Джерси Джош Готтхаймер, со своей стороны, подчеркнул необходимость дополнительного обучения агентов ICE, использования нательных камер, четкой идентификации и координации с правоохранительными органами штатов и местной полицией.

Бывший сотрудник Сената Хосе Парра предположил, что после выборов больше шансов могут получить Dignity Act и Dream and Promise Act. Первый законопроект предусматривает путь к легальному проживанию для работников, усиление безопасности границы и реформу визовых программ. Второй должен открыть путь к гражданству для людей, прибывших в США в детстве. Сенатор Рубен Гальего заявил, что демократы уже обсуждают продвижение законопроекта о таких мигрантах до конца 2026 года.

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