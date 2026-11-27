В США демократы в Конгрессе работают над инициативой по прекращению финансирования американской войны с Ираном. Сенаторы Кирстен Джиллибранд, Тэмми Дакуорт и Элизабет Уоррен сообщили о намерении предложить поправку к законопроектам об ассигнованиях, которая заблокирует выделение средств на этот конфликт.

Как сообщает The Hill, демократы пока не согласовали общую позицию относительно дальнейших действий. Сенатор Тим Кейн заявил, что партия работает над консенсусом и планирует определиться в ближайшее время.

Бюджетный дедлайн

Конгресс должен до 11 декабря принять решение о финансировании федерального правительства. Часть демократов рассматривает этот дедлайн как возможность ограничить расходы на наступательные операции против Ирана еще до того, как партия получит большинство в Палате представителей и Сенате в январе.

Член Палаты представителей Роза Делауро заявила, что демократы стремятся прекратить финансирование войны, однако обсуждают механизм такого шага. Она допустила принятие годовых бюджетов по менее спорным направлениям и краткосрочного решения в отношении военных расходов.

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Дальнейшая стратегия демократов может зависеть от выборов лидера фракции в Сенате, запланированных на 1 декабря. На должность претендуют Чак Шумер и Крис Ван Холлен. Ван Холлен призвал не выделять на войну больше средств, тогда как позиция Шумера по финансированию конфликта, по данным издания, остается неясной.

Защита военных и дипломатия

Одной из главных задач для демократов будет отделить расходы на защиту американских военных и союзников от средств, которые администрация могла бы использовать для наступательных операций. Представитель Center for American Progress Дэмиан Мерфи отметил, что формулировка бюджетной нормы не должна оставить администрации возможностей для обхода ограничений.

Член Палаты представителей Ро Ханна считает, что прекращение финансирования войны может подтолкнуть президента Дональда Трампа к переговорам с Тегераном. Сенатор Джеки Розен также заявила о необходимости дипломатического урегулирования и консультаций администрации с Конгрессом.

Напряженность в Ормузском проливе

The Hill пишет, что конфликт сопровождается атаками на танкеры в Ормузском проливе и ограниченными ударами Ирана по американским военным объектам в Персидском заливе. Согласно заявлению ВМС Корпуса стражей исламской революции, распространенному иранскими государственными СМИ, 26 ноября два нефтяных танкера подорвались на морских минах в проливе, что вызвало взрывы и пожары. ВМС КСИР заявили, что танкеры пытались воспользоваться маршрутом вне иранского контроля.

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