Демократы в Конгрессе США готовят несколько расследований соглашения администрации президента Дональда Трампа о добыче нефти в Венесуэле. Они также планируют вызвать должностных лиц администрации для дачи показаний, сообщает OilPrice.

Условия нефтяной сделки

Соглашение, заключенное в августе, предусматривает предоставление компании North American Blue Energy Partners, или NABEP, 100-летних концессий на 17 венесуэльских нефтяных месторождений. Их запасы оцениваются в 65 млрд баррелей. Источник называет NABEP компанией Алехандро Бетанкура.

По условиям договоренности Вашингтон получает 35% акций NABEP, а также право покупать 20% добываемой компанией нефти по себестоимости. Заявленные $100 млрд являются инвестиционным планом NABEP, а не обязательством потратить средства американских налогоплательщиков.

Вопросы Конгресса

Демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, намерены выяснить, почему для сделки выбрали именно NABEP, что США отдали в обмен на долю в компании и как будут управлять доходами от венесуэльской нефти. Представитель Роберт Гарсия, который, как ожидается, в следующем году возглавит комитет Палаты представителей по надзору, заявил Bloomberg: «Мы хотим пойти туда и выяснить, что именно произошло».

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Расследование также готовят комитет Сената США по вооруженным силам и еще несколько комитетов. Сенатор Джек Рид поставил вопрос о том, было ли стремление получить венесуэльскую нефть одной из главных причин американской военной операции, которая, по сообщению OilPrice, привела к отстранению Николаса Мадуро в январе.

Отдельно конгрессмены ставят под сомнение юридические полномочия Пентагона получить долю в NABEP через Управление стратегического капитала. После начала работы нового состава Конгресса в январе демократы получат полномочия требовать документы и показания по повесткам.

Оценки добычи

Аналитическая компания Rystad Energy считает, что усиление контроля со стороны Конгресса может отложить на период после 2040 года проекты, потенциальная добыча на которых составляет около 500 тыс. баррелей в сутки. В то же время компания прогнозирует, что ближайшее восстановление нефтедобычи Венесуэлы существенно не пострадает: объемы могут вырасти с 1,2 млн баррелей в сутки в октябре до примерно 1,5 млн баррелей в сутки в 2028 году.

Белый дом заявил, что сделка должна укрепить энергетическую безопасность США и снизить цены на бензин. NABEP, со своей стороны, сообщила, что государственная доля ничего не стоила налогоплательщикам, а сама компания не получала финансирования от правительства США.

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