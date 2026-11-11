Демократы в Палате представителей США, которые после промежуточных выборов будут контролировать ключевые комитеты Конгресса, готовят расследование по поводу возможной политизации и сокращения персонала американских разведывательных служб при администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Конгрессмен-демократ от Коннектикута Джим Хаймс, который в январе должен возглавить Комитет Палаты представителей по разведке, заявил Reuters, что есть признаки нежелания аналитиков готовить материалы по темам, которые они могут считать спорными. По его словам, в аналитическом сообществе также снизился моральный дух из-за давления.

Проверка увольнений и давления

Хаймс сказал, что одним из направлений расследования станут, по его определению, увольнения в ответ на позиции сотрудников, противоречившие желаемым для президента выводам. Он не уточнил, какой будет процедура будущих проверок.

По данным издания, в течение первых двух лет второго срока Трампа контролируемый республиканцами Конгресс уделял мало внимания состоянию разведывательного сообщества. В этот период администрация уволила или вынудила покинуть должности сотни сотрудников, а также нарушала подготовку аналитических материалов по ряду вопросов, в том числе по Ирану.

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Сокращения в разведывательных ведомствах

Бывшая директор Национальной разведки Тулси Габбард в прошлом году сократила штат своего ведомства примерно на 40%. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф публично заявлял о намерении сократить штат более чем на тысячу должностей в течение нескольких лет. Оба чиновника предлагали программы отложенного увольнения с сохранением выплат и льгот для сотрудников, решивших уйти.

Сокращения также затронули опытных аналитиков и чиновников, в том числе в Национальном разведывательном совете, работающем под надзором Управления директора Национальной разведки. По меньшей мере два уволенных аналитика участвовали в оценке, противоречившей официальной политике Белого дома в отношении Венесуэлы.

Хаймс добавил, что ознакомился с обязательным опросом разведывательного сообщества за 2025 год, который, по его словам, показал ощутимое политическое давление на сотрудников. Комитет также должен проверить связи администрации с оборонными и разведывательными подрядчиками, а также тайные операции США за рубежом.

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