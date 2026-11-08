В США демократы, получившие большинство в обеих палатах Конгресса после промежуточных выборов, готовятся противодействовать тарифам президента Дональда Трампа через законодательство. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что эти пошлины увеличили расходы рядовых американцев на тысячи долларов. Об этом сообщает The Hill.

Какие варианты рассматривают

Старший экономист Tax Foundation Эрика Йорк предположила, что законодатели могут выбрать узкий подход — отменить отдельные тарифы, введенные президентом. Другой вариант предусматривает более широкие изменения: вернуть Конгрессу полномочия в отношении таких тарифов и ограничить право президента вводить их на основании соответствующих норм законодательства.

Юрист по международной торговле Арун Венкатараман считает, что демократы могут собрать больше поддержки для отмены конкретных тарифов, чем для масштабного пересмотра торгового законодательства США. По его словам, точечный подход может помочь привлечь голоса республиканцев.

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Вето президента и позиция Белого дома

Трамп подчеркнул, что обладает правом вето. Чтобы преодолеть президентское вето, Конгрессу необходима поддержка двух третей членов обеих палат, то есть демократам придется заручиться голосами республиканцев. В то же время несколько республиканцев, критиковавших тарифы, в том числе сенаторы Сьюзен Коллинз и Том Тиллис, а также член Палаты представителей Дон Бейкон, покидают Конгресс.

Трамп применял тарифы, в частности, на основании раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года и раздела 338 Таможенного закона 1930 года. В феврале Верховный суд США отменил пошлины, которые президент ввел в прошлом году в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Раздел 232 позволяет облагать импорт пошлинами по соображениям национальной безопасности, а раздел 338 — после установления дискриминационной торговой практики другой страны.

По данным Tax Foundation, по состоянию на август тарифы Трампа в среднем добавили 820 долларов к расходам домохозяйства в США. Белый дом заявил, что тарифы и налоговые сокращения администрации способствуют возвращению производств в страну, а также сообщил о почти 20 заключенных торговых соглашениях и триллионах долларов производственных инвестиций.

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