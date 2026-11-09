Демократы США планируют после перехода контроля над Конгрессом в январе внести ряд законопроектов, касающихся систем искусственного интеллекта и развития дата-центров. Инициативы могут предусматривать защиту потребителей от роста стоимости электроэнергии, связанного с расширением дата-центров, независимое тестирование передовых моделей ИИ и уточнение ответственности компаний за вред от их продуктов, сообщает The Express Tribune.

Проверка моделей и ответственность компаний

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Чак Шумер, который, как ожидается, станет лидером большинства, назвал защиту потребителей от более высоких расходов на электроэнергию из-за быстрого расширения дата-центров одним из своих приоритетов на следующий год.

Член Палаты представителей Лори Трахан намерена продвигать законодательство, которое потребует от независимых экспертов оценивать ведущие модели ИИ по стандартам безопасности. По словам ее заместителя руководителя аппарата Фрэнсиса Грубара, Трахан также будет работать над нормами, которые более четко определят ответственность компаний, если системы ИИ причинят вред.

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Конгрессвумен Зои Лофгрен, которая стремится возглавить Комитет Палаты представителей по науке, заявила, что демократы сосредоточатся на ответственном регулировании ИИ и поддержке инноваций. Демократ от Мичигана Абдул Эль-Сайед, получивший место в Сенате, во время кампании выступал за создание независимого органа надзора за ИИ с полномочиями контролировать технологические компании.

Надзор за технологическими компаниями

По словам демократов и представителей общественных организаций, контроль над комитетами Конгресса может предоставить партии платформу для продвижения предложений, вызова представителей индустрии для дачи показаний и усиления поддержки регулирования в случае реального вреда от систем ИИ. Председатель Прогрессивной группы Конгресса, демократ от Техаса Грег Касар, уже заявил, что руководителей компаний в сфере ИИ следует вызывать для дачи показаний под присягой.

В октябре Лофгрен и другие демократические лидеры комитетов Палаты представителей попросили OpenAI, Anthropic, Meta, Google и SpaceX подробно описать свои практики безопасности и сообщить о случаях, когда их инструменты ИИ действовали не так, как предполагали разработчики. В то же время принятие новых норм может быть сложным при президенте США Дональде Трампе, который неоднократно отвергал призывы ввести обязательные правила для этой технологии.

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