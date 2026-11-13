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Демократы США объединяются вокруг плана расширения Medicare — STAT News

Фёдор Крыштовский 13 Ноября 2026 23:54
Демократы США объединяются вокруг плана расширения Medicare — STAT News

В США демократы объединяются вокруг плана расширить доступ американцев к программе Medicare, сообщает STAT News. Инициатива под названием Medicare for More предусматривает предоставление Medicare большему числу людей, а возможно — всем американцам.

Общая платформа для партии

По данным издания, это предложение становится политикой консенсуса для разных крыльев Демократической партии. Его рассматривают на фоне давления на партию с требованием быстро снизить стоимость жизни и повысить доступность медицинской помощи.

Medicare for More может помочь избежать разногласий между умеренным и либеральным крыльями демократов по вопросам здравоохранения.

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Страхование для молодежи

Среди демократов также набирает поддержку предложение Medikids. Оно предусматривает бесплатное медицинское страхование для всех людей с рождения до достижения 26-летнего возраста.

По данным STAT News, обе инициативы рассматриваются в рамках повестки демократов по доступности медицинской помощи.

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