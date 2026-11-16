Демократы США, которые в январе получат контроль над Палатой представителей, не имеют общей позиции относительно возможной третьей процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Часть законодателей допускает начало расследований, однако другие предостерегают, что поспешный процесс может мобилизовать сторонников президента и обернуться против партии.

Политические риски

Как сообщает The Independent со ссылкой на Politico, издание опросило 14 демократов из разных идеологических крыльев партии. Законодатели по-разному оценивают перспективу импичмента в течение следующих двух лет.

Демократ Джейми Раскин, который, как ожидается, возглавит профильный комитет Палаты представителей, считает, что Трамп может использовать кампанию за импичмент для мобилизации своей базы MAGA. Сам Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах заявил журналистам, что приветствовал бы третью попытку импичмента и назвал бы ее необоснованной.

Демократы обвиняли президента в ряде возможных злоупотреблений во время его второго срока, в частности в личном обогащении, принятии иностранных подарков, помилованиях в обмен на вознаграждение и использовании власти против оппонентов. В то же время в партии нет договоренности ни относительно конкретных статей возможного импичмента, ни относительно того, с какого расследования следует начать.

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Голосование в Сенате

Еще одним препятствием является соотношение голосов в Сенате США. Для осуждения президента там необходима поддержка 67 сенаторов. По данным материала, 56 демократам в верхней палате Конгресса для этого понадобятся голоса как минимум 11 республиканцев.

Конгрессвумен Зои Лофгрен, участвовавшая в предыдущих процедурах импичмента Трампа, подчеркнула необходимость учитывать перспективу осуждения в Сенате. Ее коллега Грегори Микс выступил против импичмента, сравнив ситуацию с решением прокурора не выдвигать обвинения без ожидания обвинительного приговора.

Позиция руководства

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис публично не поддержал ни один конкретный сценарий. Он заявил, что ни один член демократической фракции не обращался к нему по вопросу импичмента, а фракция сосредоточена на экономической доступности и подотчетности власти. В то же время Джеффрис сказал, что демократы не исключают ни одного варианта.

Некоторые представители партии призывают не откладывать действия. Рашида Тлаиб заявила, что отношение к импичменту как к отвлекающему фактору создает опасный прецедент, а Сухас Субраманьям сказал, что демократы должны действовать даже при неблагоприятных политических последствиях.

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