Демократическая партия США, получившая большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, в настоящее время не включает в повестку дня третью процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Вместо этого демократы намерены продвигать законодательные инициативы относительно стоимости жизни, медицинского страхования, тарифов и борьбы с коррупцией, а также усилить надзор за администрацией президента.

Как сообщает The Guardian, будущий спикер Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил, что ни один член демократической фракции не говорил с ним об импичменте. По его словам, партия сосредоточена на доступности жизни и подотчетности власти.

Приоритеты нового большинства

Джеффрис назвал среди приоритетов возобновление налоговых льгот для страховых планов по программе Affordable Care Act, отмену прошлогодних сокращений программы Medicaid, законодательные шаги для отмены тарифов Трампа и прекращение конфликта с Ираном.

Ожидаемый лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что повестка партии будет основываться на трех обещаниях: снизить расходы, сделать работу правительства более эффективной для граждан и бороться с коррупцией. Председатель Прогрессивного кокуса Конгресса Грег Казар также предложил регулярно выносить на голосование законопроекты о запрете завышения цен, Super PAC и торговли акциями законодателями.

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Расследования и ограничения

Демократы, которые возглавят комитеты Палаты представителей, смогут выдавать судебные повестки. Роберт Гарсия, который, как ожидается, возглавит комитет по надзору, заявил о возможных расследованиях утверждений о коррупции в контрактах Министерства внутренней безопасности, торговле акциями членами Конгресса, получении корпорациями сверхприбылей и обнародовании правительством материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Джейми Раскин, который, вероятно, возглавит юридический комитет Палаты представителей, ранее направил более 200 запросов информации администрации Трампа и другим адресатам. После перехода контроля над комитетами к демократам такие запросы смогут подкрепляться судебными повестками.

В то же время возможности демократов ограничены правом президента на вето и правилом филибастера в Сенате, которое требует 60 голосов для продвижения большинства законопроектов. Подсчет голосов в двух сенатских гонках все еще продолжается; в случае победы кандидатов демократов их коалиция будет иметь 56 мест в верхней палате.

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