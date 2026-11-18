Демократы Палаты представителей США избрали конгрессмена от Калифорнии Теда Лью председателем своей фракции в следующем составе Конгресса. Голосование состоялось 18 ноября без альтернативных кандидатов: Лью утвердили аккламацией, сообщает The Hill.

Четвертый по рангу демократ

Должность председателя фракции делает Лью четвертым по рангу демократом в Палате представителей. Его избрание стало первым этапом выборов руководства демократов, поскольку именно председатель фракции проводит другие внутрипартийные голосования, запланированные на среду и четверг.

По данным издания, другие ведущие демократы также баллотируются без соперников. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис, как ожидается, станет спикером Палаты представителей в следующем Конгрессе. Демократический организатор голосований Кэтрин Кларк должна перейти на должность лидера большинства, а нынешний председатель фракции Пит Агилар — заменить ее на посту организатора голосований.

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Опыт работы с регулированием ИИ

Лью — ветеран Военно-воздушных сил США, который с 2023 года занимает должность заместителя председателя фракции. Вместе с Агиларом он участвовал в формировании коммуникационной стратегии демократов во время промежуточных выборов.

Конгрессмен также был одним из ключевых участников дискуссий в Конгрессе по поводу искусственного интеллекта. В этом месяце он заявил, что продолжит работу над законодательством для регулирования индустрии ИИ в следующем Конгрессе. По его словам, новой фракции еще предстоит сформировать комитеты и провести законодательство. Лью также является самым высокопоставленным американцем азиатского происхождения в истории нижней палаты Конгресса.

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