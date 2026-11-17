В США демократы, которые после промежуточных выборов получили уверенное большинство в Палате представителей и Сенате, планируют усилить надзор за иммиграционной политикой администрации президента Дональда Трампа и деятельностью Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Об этом сообщает The Guardian.

Новые демократические председатели комитетов Конгресса смогут выдавать повестки и проводить публичные слушания. По данным издания, законодатели планируют вызвать для дачи показаний министра внутренней безопасности Марквейна Маллина, главу аппарата Белого дома Стивена Миллера, отвечающего за вопросы границы Тома Хомана и бывшего командующего Пограничным патрулём Грегори Бовино.

Расследования и ограничения

Демократы также могут провести слушания в городах, где хотят представить доказательства возможных нарушений со стороны сотрудников ведомств, а также продолжить визиты в центры содержания ICE. Представитель Миссисипи Бенни Томпсон, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по внутренней безопасности, заявил о необходимости ограничить деятельность ICE из-за, по его словам, незаконных и неконтролируемых действий ведомства.

Первые законодательные предложения демократов более сдержанны: они предусматривают запрет на маски для сотрудников ICE и обязательное использование нагрудных камер во время работы. Часть демократов выступает за ликвидацию ICE, однако The Guardian считает такой сценарий маловероятным из-за разногласий между прогрессивным и умеренным крыльями партии.

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Препятствия для законов и изменения в штатах

Даже при контроле над обеими палатами Конгресса демократы столкнутся с возможным президентским вето и процедурой филибастера в Сенате, для преодоления которой требуется не менее 60 голосов. Среди возможных законодательных шагов издание называет сокращение или удержание части финансирования ICE, ограничение работы центров содержания и восстановление временного защищённого статуса для отдельных групп мигрантов.

Администрация Трампа прекратила действие временного защищённого статуса примерно для миллиона человек более чем десяти национальностей, в частности гаитян и афганцев. Законодатели также могут попытаться согласовать путь к получению гражданства для мигрантов, прибывших в США в детстве и известных как Dreamers.

На уровне штатов и городов демократы могут ограничивать сотрудничество местной полиции с ICE и присоединяться к судебным искам против политики федеральных властей. В Техасе демократы, по данным The Guardian, получили место в Сенате США, должности губернатора и генерального прокурора, а также контроль над Палатой представителей штата.

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