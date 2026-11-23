В США Национальный комитет Демократической партии планирует провести 12 президентских дебатов в рамках праймериз перед выборами 2028 года. Первые дебаты запланированы на июнь 2027 года, сообщает The Hill.

График дебатов

Согласно плану комитета, пять дебатов состоятся в 2027 году, а еще семь — в 2028-м, в год президентских выборов. После дебатов в июне 2027 года следующие должны провести в июле. Заключительные дебаты цикла запланированы на март 2028 года.

В Национальном комитете Демократической партии отметили, что оставляют за собой право корректировать график при необходимости. Места проведения и медиапартнеров первых двух дебатов должны объявить в январе 2027 года. Если кандидатов будет много, ранние дебаты могут проводить в течение двух последовательных вечеров.

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Условия для кандидатов

Планированием дебатов будут руководить старший советник Национального комитета Демократической партии по дебатам Миньон Мур и исполнительный директор комитета Роджер Лау. В команду также войдут советники и сотрудники, участвовавшие в предыдущих президентских кампаниях демократов.

Кандидаты смогут получить право на участие по критериям, аналогичным тем, которые применялись в избирательном цикле 2020 года, в частности по результатам опросов и уровню сбора средств от низовых доноров. Точные требования для дебатов в июне и июле 2027 года обещают обнародовать в январе.

Участники также должны будут подписать и соблюдать обязательство о честной кампании, в частности осудить расходы «темных денег» во время праймериз. Демократы планируют привлекать к дебатам инфлюенсеров и авторов контента, чтобы увеличить аудиторию трансляций.

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