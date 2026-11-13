Демократы в США, которые готовятся взять под контроль Конгресс в 2027 году, планируют в первые недели новой сессии вынести на рассмотрение запрет членам Конгресса торговать отдельными акциями. Среди других заявленных приоритетов — реагирование на рост потребительских расходов, доступность медицинской помощи и завершение войны в Иране, сообщает The Independent.

Запрет на торговлю акциями

Сенатор-демократ от Гавайев Брайан Шац заявил, что запрет на торговлю акциями для членов Конгресса относится к ключевым планам партии на начало января. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, которого ожидают на посту следующего спикера палаты, также назвал это одной из своих главных задач.

Торговля законодателями отдельными акциями давно вызывает возмущение избирателей обеих партий. Критики указывают, что члены Конгресса участвуют в подготовке политических решений, способных влиять на рыночную стоимость компаний.

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Поиск поддержки республиканцев

Демократы рассчитывают привлечь республиканцев к поддержке отдельных инициатив. Сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули заявил, что поддерживает запрет на торговлю акциями для законодателей, повышение федеральной минимальной заработной платы и восстановление финансирования сельских больниц. По его словам, законопроект об ограничении торговли уже находится на рассмотрении Сената.

Шац также назвал среди приоритетов восстановление финансирования Medicaid — федеральной программы медицинского обеспечения для американцев с низкими доходами и людей с инвалидностью. Сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок, который будет баллотироваться на переизбрание в 2028 году, добавил в перечень завершение войны в Иране, отмену тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, и продление медицинских субсидий, срок действия которых истек.

По прогнозам, демократы будут иметь не менее 255 мест в Палате представителей против 169 у республиканцев, а в Сенате — не менее 55 мест против 44. Окончательные результаты подсчета голосов на Аляске могут добавить демократам еще одно место в Сенате. Для принятия большинства законов в Сенате необходимо преодолеть процедурный барьер в 60 голосов, поэтому демократам потребуется поддержка как минимум четырех республиканцев.

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