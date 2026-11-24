Группа примерно из двух десятков демократов Палаты представителей США выразила серьезную обеспокоенность общенациональным развертыванием нового инструмента на основе искусственного интеллекта для помощи авиадиспетчерам. Федеральное управление гражданской авиации США развернуло систему по всей стране 10 ноября.

Вопросы о тестировании

Как сообщает Channel NewsAsia, демократов возглавил член Палаты представителей Рик Ларсен, старший демократ в Комитете Палаты представителей по транспорту. Законодатели назвали расширение системы внезапным и заявили, что она в значительной степени не прошла тестирование.

В письме в FAA они отметили, что не получили содержательной информации, подтверждающей надлежащую валидацию системы до ее внедрения в масштабах всей страны. Законодатели направили ведомству список вопросов и попросили предоставить ответы до 30 ноября.

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Использование в Вашингтоне

В сентябре FAA начало применять программную ИИ-систему в районе Вашингтона. Она использует прогнозную аналитику для улучшения управления полетами.

Ведомство заключило с компанией Air Space Intelligence 12-летний контракт стоимостью 875 миллионов долларов.

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