Демократы Палаты представителей США, проверяющие деловую деятельность Дональда Трампа-младшего, направили запросы о предоставлении документов четырем компаниям, связанным с венчурным фондом 1789 Capital. Сын президента США является партнером этого фонда, сообщает The Independent.

Письма обнародовал демократ от Мэриленда Джейми Раскин, который в следующем году должен возглавить юридический комитет Палаты представителей. Он попросил предоставить полный комплект переписки и других коммуникаций между этими компаниями, 1789 Capital и руководством фонда.

Какие компании охватывает запрос

Запросы касаются платформы рынков прогнозов Polymarket, бренда вейпинговой продукции Juul, онлайн-продавца оружия GrabAGun и производственной компании Hadrian Automation.

В офисе Раскина заявили, что проверка должна установить, помогали ли Трамп-младший и его деловые партнеры направлять федеральные контракты или регуляторные решения в пользу компаний, в которых они имели значительный финансовый интерес. Законодатели также проверяют, могли ли они использовать заблаговременную информацию о таких решениях для инвестиций и получения прибыли.

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Детали проверки и реакции

Раскин обратил внимание, что до возвращения Дональда Трампа на пост президента Polymarket фактически не могла работать в США и находилась под федеральной проверкой. В июле 2025 года регуляторы завершили это расследование и одобрили приобретение компанией американской платформы, что открыло путь к ее возвращению на рынок США. В следующем месяце 1789 Capital сообщила о стратегической инвестиции в Polymarket, которую СМИ оценивали в десятки миллионов долларов.

По данным Раскина, фонд инвестировал 5 млн долларов в Juul за несколько месяцев до того, как власти смягчили ограничения на продажу некоторых продуктов бренда. Hadrian Automation, как отметил конгрессмен, получила почти 1 млрд долларов правительственных контрактов США после того, как 1789 Capital приобрел долю в компании.

Адвокат 1789 Capital Билл Берк заявил, что фонд уже отвечал Раскину в сентябре и указал на ошибки в его понимании работы компании. Он назвал запросы персональными атаками, не подкрепленными доказательствами. Juul сообщила о готовности сотрудничать с Конгрессом, а представитель GrabAGun назвал утверждения в письме Раскина безосновательными. Представители Трампа-младшего, Polymarket и Hadrian Automation не ответили на запросы о комментарии.

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