Демократы в Палате представителей США запросили у инвестиционной компании Cantor Fitzgerald документы в рамках проверки возможного конфликта интересов министра торговли Говарда Латника. Законодатели хотят выяснить, могли ли позиции и коммерческие интересы компании в отношении Nvidia влиять на решения Латника по экспортному контролю над передовыми ИИ-чипами, которые могли попадать в Китай.

Как сообщает CNBC, письмо с требованием предоставить документы направили члены Палаты представителей Джейми Раскин, Грегори Микс и Сидни Камлагер-Дав. Они обратились к Брэндону Латнику, который вместе с Кайлом Латником возглавил Cantor Fitzgerald после вступления их отца в администрацию президента Дональда Трампа в феврале 2025 года.

Вопросы об экспорте чипов

В письме демократы сослались на сообщения СМИ о том, что Латник якобы препятствовал введению ограничений против сингапурской технологической компании Megaspeed и других структур, которых подозревали в перенаправлении передовых чипов Nvidia в Китай. The New York Times в октябре 2025 года писала, что Министерство торговли США проверяло связи Megaspeed с Пекином, а Axios 11 ноября сообщил о вероятной блокировке Латником ограничительных мер.

Демократы заявили, что такое поведение, если сообщения СМИ подтвердятся, могло привести к перенаправлению в Китай ограниченных в продаже ИИ-чипов на миллиарды долларов. Они также предположили, что задержка с действиями могла поддерживать котировки Nvidia и предотвращать существенные потери для Cantor Fitzgerald.

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Позиция Cantor Fitzgerald

На момент утверждения Латника в должности Cantor Fitzgerald, по сообщениям, имела позицию в Nvidia, оцененную примерно в 1,2 млрд долларов, — одну из крупнейших для ее клиентов. Анализ CNBC регуляторной отчетности показал, что с сентября 2025 года по март 2026 года объем задекларированных компанией позиций в Nvidia сократился почти на 50%.

Cantor Fitzgerald назвала письмо демократов неточным и отвергла утверждения о влиянии своей деятельности на правительственные решения. Компания заявила, что не имеет существенной собственной позиции в Nvidia, а акции преимущественно удерживались для хеджирования операций клиентов с фондовыми свопами. По данным CNBC, нет известных доказательств того, что сыновья Латника располагали предварительной или инсайдерской информацией о Nvidia либо связанных с ней расследованиях.

Законодатели потребовали, чтобы Cantor Fitzgerald сохранила все документы и коммуникации, связанные с делом, и подтвердила до 30 ноября принятие таких мер. Отдельно республиканцы в Конгрессе также требуют объяснений относительно возможного незаконного перемещения чипов через Megaspeed и связанную с ней Speedmatrix.

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