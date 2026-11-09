В США демократы одержали победы на выборах в Сенат в Техасе, Канзасе и Южной Каролине — штатах, где республиканцы десятилетиями имели преимущество. Как сообщает TIME, эти результаты стали частью масштабного успеха Демократической партии на промежуточных выборах.

В Техасе Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона с преимуществом примерно в 12 процентных пунктов. До этого в последний раз избиратели штата избирали демократа в Сенат США в 1988 году. Демократка Джина Хинохоса также победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта, который занимал должность более десяти лет.

Успехи демократов в штатах

Демократы также получили большинство в Палате представителей Техаса, завершив более чем двадцатилетний контроль республиканцев над этой палатой. Кроме того, партия победила во всех общештатных гонках, включенных в бюллетень в этом году, и получила несколько мест в Палате представителей США.

В Южной Каролине демократка Энни Эндрюс победила сенатора-республиканку Дарлин Грэм. Демократка Нэнси Лакор также получила мандат в 1-м округе штата в Палате представителей США, опередив республиканку Дженни Косту Ханикат на 1,1 процентного пункта. В законодательном органе штата демократы лишили республиканцев сверхбольшинства в Палате представителей.

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В Канзасе пастор мегацеркви Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Демократы также разрушили сверхбольшинство республиканцев в Палате представителей Канзаса, хотя республиканцы сохранили большинство в этой палате и все три места штата в Палате представителей США.

Причины и перспективы

Опрошенные TIME политологи связывают результаты с недовольством избирателей политикой администрации президента Дональда Трампа в экономике, вопросами стоимости жизни, внешней политикой, войной в Иране и иммиграционной политикой. Они также указывают на роль конкретных кандидатов и долгосрочные изменения, в частности прирост населения и рост разнообразия населения южных штатов.

На момент публикации материала демократы отобрали у республиканцев семь мест в Сенате и, как ожидалось, должны были получить крупнейшее большинство в Палате представителей США с 2008 года. Эксперты предостерегают, что избиратели, поддержавшие демократов, не обязательно стали их постоянными сторонниками: дальнейшая конкурентоспособность штатов будет зависеть от действий обеих партий перед президентскими выборами 2028 года.

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