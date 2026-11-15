В США демократы победили на всех выборах на уровне штата Аризона и впервые с 1966 года получили так называемую политическую трифекту — контроль над исполнительной властью и законодательным органом штата. Республиканцы, которые в 2016 году контролировали пост губернатора, оба места Аризоны в Сенате США и имели большинство в законодательном органе, теперь остались без власти на уровне штата, сообщает The Guardian.

Демократы выиграли все должности, вынесенные на голосование, — от губернатора до инспектора горной промышленности. Демократическая губернаторка Кэти Хоббс, которую перед выборами считали уязвимой, опередила конгрессмена-республиканца Энди Биггса более чем на 10 процентных пунктов. Биггс является давним сторонником движения Make America Great Again.

Бывшая глава Республиканской партии Аризоны Джина Свобода, которая в этом году баллотировалась на должность секретаря штата, проиграла республиканские праймериз Александру Колодину. По данным издания, Колодин был причастен к попыткам отменить результаты президентских выборов 2020 года в Аризоне. На всеобщих выборах он уступил действующему демократу Адриану Фонтесу.

Независимые избиратели отвернулись от республиканцев

Республиканцы сохраняют преимущество над демократами примерно в 300 тысяч зарегистрированных избирателей. В то же время наибольшую долю электората Аризоны составляют независимые избиратели, которые часто определяют исход гонок. На этот раз они преимущественно голосовали против кандидатов Республиканской партии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бывший спикер Палаты представителей Аризоны Кирк Адамс заявил, что партии необходимы изменения, иначе она может надолго оказаться в меньшинстве. Он связал поражение с дискуссией внутри партии о роли движения MAGA, которое помогло Дональду Трампу дважды победить на президентских выборах.

Споры о дальнейшем курсе партии

Часть республиканцев возлагает ответственность за поражение на руководство партии и внешние политические структуры, в частности Turning Point Action и ультраправый Freedom Caucus Аризоны. Свобода считает, что республиканские кандидаты не сосредоточились на вопросах, волновавших избирателей, в частности на росте цен и нежелательной войне.

Другие представители партии убеждены, что результат промежуточных выборов необязательно повторится в 2028 году, когда состоятся президентские выборы. Операционный директор Turning Point Тайлер Бойер заявил, что в ряде штатов умеренные кандидаты-республиканцы потеряли больше поддержки, чем консервативные. Он также призвал партию заранее определиться с кандидатом против действующего сенатора-демократа Марка Келли и активнее работать с избирателями, которые голосуют нерегулярно.

Бывший исполнительный директор партии Курт Дэвис заявил, что республиканцам следует вернуться к регистрации избирателей, общению с ними и поиску кандидатов. Председатель Республиканской партии Аризоны Серджио Арельяно после выборов пообещал проанализировать, что сработало, а что нуждается в улучшении.

Читай нас в