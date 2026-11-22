Демократы впервые с 2008 года получили место в Сенате США от Северной Каролины, а также завоевали пять мест в Палате представителей. Одновременно они сохранили мандат в первом округе штата, который республиканцы пытались получить после изменения границ избирательных округов, сообщает The Guardian.

Среди округов, где победили демократы, был округ республиканца Ричарда Хадсона — председателя Национального республиканского комитета Конгресса, координировавшего кампанию по переизбранию кандидатов от партии. По данным издания, это первый случай, когда глава этого комитета проиграл всеобщие выборы.

По состоянию на понедельник Associated Press еще не определило победителей в четырех гонках в Палату представителей, однако в двух из них лидировали демократы. Палата представителей законодательного собрания Северной Каролины впервые за более чем десятилетие перешла под контроль демократов. Республиканцы сохранили преимущество в одно место в сенате штата, где должен был состояться пересчет голосов.

Проблемы с мобилизацией

Председатель Демократической партии Северной Каролины Андерсон Клейтон заявила, что республиканцы воспринимали избирателей как должное и слишком полагались на изменение границ округов. Она также связала успех демократов с более молодыми кандидатами и работой на местах, в частности в сельских округах.

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Республиканка Фелис Пейт, член Национального комитета Республиканской партии от штата, признала проблемы с мобилизацией сторонников. По ее словам, партия считала часть округов безопасными для себя. Она упомянула, что победа республиканцев в 2024 году в значительной степени опиралась на новых и независимых избирателей, молодых мужчин из этнических меньшинств и студентов.

Результаты в традиционно республиканских районах

В традиционно республиканском округе Дэвидсон в центральной части штата электоральные настроения сместились на 16 процентных пунктов в пользу демократов по сравнению с 2024 годом, согласно NBC Decision Desk. Несмотря на то, что большинство избирателей округа поддержало республиканцев, шестой избирательный округ, в состав которого он входит, перешел к демократам.

Бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер победил кандидата-республиканца Майкла Уотли, бывшего председателя Национального комитета Республиканской партии, с преимуществом почти в 20 процентных пунктов. Республиканцы ожидали победы Купера: в октябре крупнейший комитет политических действий, поддерживающий республиканцев в Сенате, отменил оставшуюся запланированную рекламу в штате.

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