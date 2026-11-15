В Израиле партия «Демократы» заявила, что ее представитель возглавит специальный комитет Кнессета, который будет продвигать законодательство об отмене ключевых положений судебной реформы, принятой предыдущей коалицией премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как сообщает Jerusalem Post, комитет должны создать на этой неделе.

Какие нормы планируют отменить

Комитет должен рассмотреть отмену закона, который существенно ослабил роль генерального прокурора, а также изменений в составе Комитета по отбору судей. Эти изменения усилили политическое влияние на назначения судей. Соответствующие законы были приняты в предыдущем созыве Кнессета на фоне затяжного конфликта правительства с судебной системой и генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой.

«Демократы» сообщили, что законопроект депутата был освобожден от стандартного 45-дневного срока ожидания после внесения, что должно ускорить законодательную процедуру. После рассмотрения в комитете документ должны вынести на предварительное голосование в пленарном зале Кнессета. Для окончательного принятия он должен пройти еще три чтения.

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Договоренность с партией Эйзенкота

Назначение представителя «Демократов» председателем специального комитета стало частью договоренности с партией «Яшар», которую возглавляет депутат Кнессета Гади Эйзенкот. Лидер «Демократов» Яир Голан назвал это началом процесса восстановления и заявил о намерении отменить судебную реформу, укрепить независимость судебной системы и защитить свободу медиа.

Блок, возглавляемый Эйзенкотом, также добился ряда ключевых назначений в парламентских комитетах. Комитет Кнессета по организации работы одобрил назначение председателя партии «Исраэль Бейтейну» Авигдора Либермана временным председателем Комитета по иностранным делам и обороне, а депутата Лиран Ависар Бен-Хорин — председателем финансового комитета. Окончательные голосования по этим назначениям, по данным издания, запланированы на понедельник.

По данным Jerusalem Post, блок Эйзенкота имеет 67 мест в Кнессете, включая 19 мандатов арабских партий, тогда как блок Нетаньяху — 53. Новое правительство Израиля пока не сформировано.

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