На промежуточных выборах в США демократы получили сотни мест в законодательных органах штатов. По данным The Guardian, партия получила 258 мест, отобрала у республиканцев контроль над 11 законодательными палатами и лишила Республиканскую партию супербольшинства в 10 штатах. Подсчёт голосов в части гонок ещё продолжается.

Новый баланс в штатах

По данным исполнительного директора организации State Navigate Чаза Наттикомба, демократы создали шесть новых штатов с полным партийным контролем над властью. В Аризоне партия не имела такого контроля 60 лет, в Пенсильвании — с 1990-х годов, а в Висконсине — после поражения 2010 года. В Мичигане и Миннесоте демократы вернули контроль, утраченный после выборов 2024 года.

В Техасе демократы впервые с 2002 года будут контролировать нижнюю палату законодательного органа штата. Также партия победила республиканцев на губернаторских выборах в Джорджии, Айове, Неваде, Огайо и Техасе. Наттикомб прогнозирует, что около 76% населения страны будет жить в штатах с губернаторами-демократами.

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Приоритеты новых большинств

В Висконсине демократы получили большинство в 53 места в ассамблее штата. Грета Нойбауэр, которая должна возглавить палату, заявила, что новое большинство рассмотрит возможность пересмотра границ избирательных округов в Палату представителей США. По её словам, действующие карты округов существенно благоприятствуют республиканцам.

Среди других возможных инициатив демократов в Висконсине — расширение Medicaid или других программ государственного медицинского страхования, а также доступ к бесплатному школьному питанию. В Северной Каролине демократы вернули большинство в нижней палате законодательного органа и сократили отставание в сенате штата, где республиканцы сохранили контроль. В то же время Республиканская партия потеряла там супербольшинство, которое позволяло ей преодолевать вето губернаторов-демократов.

Наттикомб связал результаты выборов прежде всего с экономикой и недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом. Он также отметил, что во многих штатах наблюдалось недовольство действующими должностными лицами, прежде всего республиканцами.

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