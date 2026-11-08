В США демократы победили на выборах генеральных прокуроров в пяти штатах, склоняющихся к Республиканской партии: Техасе, Огайо, Джорджии, Айове и Канзасе. Новоизбранные должностные лица могут пересмотреть сотрудничество штатов с федеральными иммиграционными структурами, усилить защиту доступа к абортам и присоединяться к межштатным искам против политики администрации президента Дональда Трампа, сообщает The Hindu.

Изменение юридической стратегии

Генеральные прокуроры штатов определяют приоритеты правоохранительной работы, дают юридические заключения и могут оспаривать федеральные решения в судах. Республиканские генпрокуроры в течение последнего десятилетия активно выступали против федеральных норм, продвигали ограничения на гендерно-подтверждающую медицинскую помощь, сворачивали инициативы в области разнообразия и поддерживали расширение доступа к оружию.

Избранный генеральный прокурор Техаса Нейтан Джонсон заявил, что планирует пересмотреть инициативы своего предшественника Кена Пакстона. Среди них — судебные действия в отношении поставщиков услуг по прерыванию беременности из других штатов, утверждения о связи безрецептурных лекарств с аутизмом и иски об эффективности вакцин. Он также намерен проверить целесообразность дальнейшего сотрудничества штата с Иммиграционной и таможенной службой США.

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Планы новоизбранных должностных лиц

Джонсон заявил о готовности присоединяться к многоштатным искам по поводу того, что он назвал злоупотреблением федеральной властью. Он также планирует сосредоточить работу офиса на антимонопольных делах и защите прав потребителей.

В Айове избранный генпрокурор Нейт Виллемс пообещал преследовать корпоративных загрязнителей и восстановить подразделение по защите потребителей. В Огайо Джон Кулевич вел кампанию, обещая противодействовать корпоративному завышению цен. В Канзасе Крис Манн заявил, что стремится сделать работу офиса менее партийной, а также пересмотреть иски предшественника, включая дело о доступе к препарату мифепристон для медикаментозного аборта.

По данным собеседников Reuters, консервативные юридические деятели после потери ряда ключевых должностей смещают внимание на Флориду. Генпрокурор штата Джеймс Утмайер заявил, что его офис продолжит возглавлять юридические противостояния с демократами.

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