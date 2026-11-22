Демократ Чак Хаббард победил республиканку Вирджинию Фокс в Северной Каролине, США, на выборах в Палату представителей. Эта победа обеспечила Демократической партии не менее 258 мест в нижней палате Конгресса. Как сообщает France 24, демократы увеличили число своих мест на 44 — на четыре больше, чем во время первых промежуточных выборов при президентстве Дональда Трампа в 2018 году.

Крупнейший результат за десятилетия

В Палате представителей насчитывается 435 мест. Республиканцы будут иметь в меньшинстве не менее 173 мандатов. Результаты еще четырех гонок не определены: по одной в Миннесоте и Теннесси, а также двух в Луизиане, где в декабре состоится второй тур.

Результат в 258 мест станет для демократов крупнейшим со времени выборов 1992 года, когда Билл Клинтон впервые был избран президентом США. Он также превышает итог выборов 2008 года, когда партия получила 257 мест в Палате представителей.

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Планы нового большинства

С января демократы будут контролировать обе палаты Конгресса: в Сенате они получили 56 мест из 100. При этом президентом США остается республиканец Дональд Трамп.

Демократы готовят 100-дневную повестку, предусматривающую быстрые голосования за отмену сокращений программы Medicaid и восстановление налоговых льгот в рамках Affordable Care Act, срок действия которых республиканцы позволили истечь. Они также планируют использовать полномочия по выдаче судебных повесток для ряда расследований, в частности относительно того, как Трамп и его семья увеличили состояние после его возвращения к власти.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который может стать спикером, если коллеги изберут его на эту должность 3 января 2027 года, не исключил третьей попытки объявить Трампу импичмент. Белый дом заявил, что запланированные расследования могут представлять собой «откровенную преступность».

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