В Южной Корее правящая Демократическая партия вынесла предупреждения губернаторке провинции Кёнгидо Чу Ми Э и депутату Бу Сын Чану за высказывания, которые сочли неуважительными по отношению к пожарным. Об этом сообщает Korea Herald.

Решение партии

Решение приняли на закрытом заседании высшего совета партии. Представитель Демократической партии Чо Кё Вон заявил, что предупреждения должны побудить причастных серьезно осмыслить свои действия и не допустить повторения подобных случаев. Он также принес извинения пожарным и общественности.

Чу Ми Э подверглась критике после того, как во время парламентской проверки в прошлый вторник назвала пожарную службу самой большой «головной болью» и «финансовым бременем» для местных властей.

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Извинения губернаторки

Бу Сын Чан защитил губернаторку во время другой парламентской проверки в понедельник. По его словам, она уже достаточно извинилась, а пожарные службы действительно создают финансовую нагрузку для местных бюджетов, хотя с 2020 года пожарные классифицируются как работники центрального правительства.

Чу Ми Э впервые извинилась в субботу, однако ее заявление вызвало дальнейшую критику из-за слов о том, что она просит прощения, потому что этого хотят люди. Она сказала это после того, как почтила память пожарного, погибшего при реагировании на пожар на заводе в Пучхоне к западу от Сеула. В понедельник губернаторка извинилась во второй раз, а на следующий день встретилась с представителями профсоюза пожарных, пообещав работать над их безопасностью и условиями труда.

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