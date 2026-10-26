Демократическая партия Таиланда готовит иск в Административный суд против Администрации Бангкока и других государственных органов из-за предполагаемой халатности при реагировании на наводнения в столице. Партия намерена требовать полной компенсации для пострадавших жителей, сообщает Bangkok Post.

Обвинения в ненадлежащем реагировании

Представитель партии Понгсакорн Кванмуанг заявил, что юридической команде поручили подготовить иск против учреждений, которые, по мнению партии, не выполнили своих законных обязанностей. Он связал серьезный ущерб жителям и их имуществу не только с природными факторами и сильными осадками, но и с недостаточным и неэффективным управлением.

Среди проблем, на которые указывает партия, — недостаточная дренажная система, неисправное насосное оборудование, запоздалые предупреждения о наводнении, проблемы городского планирования и исчезновение канала Клонг-Кхубон. По словам Кванмуанга, заместитель губернатора Бангкока признал, что жители не получили достаточно серьезных предупреждений.

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Требования о компенсациях

Партия также раскритиковала государственную схему компенсаций как недостаточную. Согласно приведенным данным, владельцы домов, окруженных паводковой водой, могли получить 5 тыс. батов, а те, чьи дома были затоплены, — 9 тыс. батов. Владельцы поврежденных автомобилей, как утверждает представитель, получили незначительные выплаты.

Демократическая партия хочет добиться привлечения к ответственности Администрации Бангкока, Департамента предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других причастных органов, а также справедливой компенсации пострадавшим. По словам представителя, многим людям пришлось занимать средства на ремонт жилья и восстановление после наводнений.

Генеральный директор Департамента предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий Нират Понгситтхаттхаворн сообщил, что правительство перечислило более 8,95 млрд батов 1 169 366 домохозяйствам в 45 провинциях, в том числе в Бангкоке.

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