Кандидат от Демократической партии и отставная двухзвездная контр-адмирал ВМС США Эйлин Лаубахер заявила о победе над действующей конгрессвумен-республиканкой Лорен Боберт на выборах в Палату представителей США от 4-го округа штата Колорадо.

Предварительные результаты голосования

Как сообщает UPI, CNN также спрогнозировал победу Лаубахер. По состоянию на вечер 9 ноября, когда было подсчитано примерно 98% голосов, Лаубахер набрала 48,8% против 47,9% у Боберт. Разрыв между кандидатками составил 3352 голоса.

Лаубахер отправилась в Вашингтон для участия в ориентационной программе для новоизбранных членов Палаты представителей. В заявлении она поблагодарила избирателей 4-го округа Колорадо за доверие и подчеркнула, что будет работать и для тех жителей, которые за нее не голосовали.

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Боберт не признала поражение

Лорен Боберт не признала поражение и, по данным издания, рассматривает возможность потребовать пересчета голосов. Ее штаб заявил о якобы необычных моделях голосования, однако не предоставил доказательств.

Госсекретарь штата Колорадо Джена Грисволд заявила, что выборы в штате являются безопасными, защищенными и точными, а голос каждого избирателя будет учтен. Лаубахер ранее работала в Совете национальной безопасности США во время президентства Джо Байдена.

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